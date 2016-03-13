Освобожденная из плена журналистка Варфоломеева рассказала о зарплате боевиков

Об этом говорится в анонсе программы с ее участием на сайте 5 канала.

"Я слышала о таких цифрах – офицеры получают приблизительно 70 тыс. рублей (около 1 тысяч долларов) а рядовые 15 тысяч рублей (около 200 долларов)", - приводятся в сообщении слова Варфоломеевой.

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Как сообщал УНИАН, журналистку Варфоломееву освободили из плена боевиков 3 марта. Для ее освобождения президент Петр Порошенко помиловал российского гражданина.

Девушка находилась в плену боевиков «ЛНР» с 9 января 2015 года. Ее обвиняли в «шпионаже» в пользу украинской армии и принадлежности к «Правому сектору».

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26 февраля уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко заявила, что в заложниках у террористов остается 131 украинец.