В Москве задержали активистку, которая стояла в одиночном пикете в поддержку украинской летчицы Савченко

Полицейские Иванову доставили в ОВД «Китай-город» и составили протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), сообщает портал «ОВД-Инфо»

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Позже Иванову отпустили, но в полиции утверждают, что она организовала пикет, в котором участвовали 10 человек, не подав уведомление. Между тем 5-я часть ст. 20.2 КоАП применяется против участника мероприятия, а не организатора.

Прошу любое СМИ разместить на своем ресурсе в качестве доказательства незаконности задержания Наталья Иванова Опубликовано Irina Yatsenko12 март 2016 г.

Справка УНИАН. Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Ее защита отвергает обвинения, заявляя, что на момент гибели российских журналистов Савченко уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию. Однако российский суд не принял во внимание доказательства невиновности Савченко.

9 марта российский суд решил огласить приговор Савченко 21-22 марта.

10 марта один из ее адвокатов Марк Фейгин заявил, что летчица прекратила сухую голодовку, начатую 4 марта.