В Харькове 250 человек пикетируют консульство РФ с требованием освободить Савченко

Как передает корреспондент УНИАН, пикет начался в 12.00 у здания генконсульства России на улице Максимилиановской.

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Люди держат национальные флаги, символику ВО «Батькивщина» и политической партии «Народный фронт», а также транспаранты с надписями: «Путин, верни Надежду», «Путину - Гаагу, «Надежде - свободу», «Свободу Наді, свободу Україні!», «Надія їж». Участники пикета также скандируют «Свободу Надежде Савченко».

Мероприятие началось с исполнения Гимна Украины и молебна за здоровье заключенной Савченко.

Кроме того, пикетчики призвали не покупать российские товары и закрыть российские банки и бизнес-учреждения в Харькове.

Участники пикета передали в генконсульство России в Харькове обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием немедленно освободить Савченко. Документ передал председатель Харьковской городской организации ВО «Батькивщина» Любомир Григорец. Документ принял дежурный дипломат генконсульства России в Харькове.

Входы в консульство охраняют около 200 сотрудников полиции и Национальной гвардии. Правоохранители также перекрыли движение автотранспорта по прилегающим к генконсульству улицам Багалея и Максимилиановской.