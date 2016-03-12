Пограничники засекли российскую авиацию на границе с оккупированным Крымом

На административной границе с АР Крым пограничные наряды от Бердянского отряда обнаружили полеты российской авиации.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, речь идет о 4 российских вертолетах Ми-8 и Ми-24. Читайте такжеРоссияне на админгранице с Крымом снова задержали проукраинского активиста "Летательные аппараты двигались вдоль админграницы над временно оккупированной территорией полуострова. По данному факту проинформированы взаимодействующие подразделения ВСУ", - говорится в сообщении.

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