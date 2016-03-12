Пограничники засекли российскую авиацию на границе с оккупированным Крымом
14:53, 12 марта 2016Общество
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На административной границе с АР Крым пограничные наряды от Бердянского отряда обнаружили полеты российской авиации.
Летательные аппараты двигались вдоль адмінмежі над временно оккупированной территорией полуострова / dpsu.gov.ua
Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, речь идет о 4 российских вертолетах Ми-8 и Ми-24.
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"Летательные аппараты двигались вдоль админграницы над временно оккупированной территорией полуострова. По данному факту проинформированы взаимодействующие подразделения ВСУ", - говорится в сообщении.
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