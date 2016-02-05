В селе на границе с оккупированным Крымом нашли тайник с минами и гранатометами (фото)

В селе Червоный Чабан Херсонской области, граничащем с оккупированным Россией Крымом, Служба безопасности Украины обнаружила тайник с военными средствами поражения.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в рамках открытого производства по ч. 1 ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыск в одном из жилых домов села. Сотрудники спецслужбы изъяли мины калибра 82 мм, гранатометы, тротил, гранаты, самодельные взрывные устройства и патроны к автоматическому оружию. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия. Читайте такжеПограничники зафиксировали вражеский БПЛА и реактивный самолет на границе с оккупированным Крымом

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