В селе на границе с оккупированным Крымом нашли тайник с минами и гранатометами (фото)
18:22, 05 февраля 2016Общество
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В селе Червоный Чабан Херсонской области, граничащем с оккупированным Россией Крымом, Служба безопасности Украины обнаружила тайник с военными средствами поражения.
СБУ нашла тайник боеприпасов в доме жителя Красного Чабана / sbu.gov.ua
Как сообщает пресс-центр СБУ, в рамках открытого производства по ч. 1 ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыск в одном из жилых домов села.
Сотрудники спецслужбы изъяли мины калибра 82 мм, гранатометы, тротил, гранаты, самодельные взрывные устройства и патроны к автоматическому оружию.
Продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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На границе с Крымом нашли тайник с минами / sbu.gov.ua
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