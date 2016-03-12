В Житомирской области правоохранители задержали автомобиль с незаконно добытым янтарем

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области, 11 марта на автодороге Киев - Чоп работники патрульной полиции остановили автомобиль «Опель Комбо», в салоне которого обнаружено и изъято 4 мешка с камнями янтаря. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Радомышльского отделения Главного управления Нацполиции.

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Около 14.00 на 87 км автодороги Киев-Чоп в селе Кочеров Радомышльского района полицейские остановили автомобиль «Опель Комбо» за нарушение правил дорожного движения. За рулем транспортного средства находился 35-летний житель Володарск-Волынского района.

При осмотре салона полицейские обнаружили большую партию янтаря - почти 65 кг, которые водитель назвал «щебнем».

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Все обстоятельства происшествия документируют сотрудники следственно-оперативной группы Радомышльского отделение полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.