Надежду Савченко доставили в суд
Украинскую летчицу Надежду Савченко доставили в здание донецкого суда в Ростовской области.
Об этом на своей странице в Twitter сообщает корреспондент BBC Павел Аксенов.
Как сообщал УНИАН, Савченко, в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.
В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью с момента ее ареста летом 2014 года.
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2 марта государственное обвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.
3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После дебатов судья закрыл заседание и сообщил о возобновлении процесса 9 марта. В ответ Савченко заявила, что отказ ей в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав и с 4 марта начинает сухую голодовку.
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