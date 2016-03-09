Надежду Савченко доставили в суд

Об этом на своей странице в Twitter сообщает корреспондент BBC Павел Аксенов.

Как сообщал УНИАН, Савченко, в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью с момента ее ареста летом 2014 года.

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2 марта государственное обвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После дебатов судья закрыл заседание и сообщил о возобновлении процесса 9 марта. В ответ Савченко заявила, что отказ ей в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав и с 4 марта начинает сухую голодовку.

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