Милиционера за избиение подозреваемого упекли в кутузку

Прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении оперуполномоченного милиции Пятихатского райотдела внутренних дел, который 2 июля с целью получить признание в кражах крупного рогатого скота нанес тяжкие телесные повреждения подозреваемому.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, 23-летний оперуполномоченный неправомерно применил служебную резиновую дубинку, нанеся повреждения пострадавшему, в результате чего последний был доставлен в больницу и прооперирован.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

4 июля Октябрьский районный суд Днепропетровска вынес решение об аресте оперуполномоченного.