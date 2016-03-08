В Москве на акции в поддержку Савченко в автозаки погрузили 20 человек, задержания продолжаются (фото, видео)

15:09, 08 марта 2016
Общество
3928

На акции в поддержку Надежды Савченко, которая прошла около метро «Маяковская» в Москве, задержаны примерно двадцать человек. 

twitter.com/mchekanov

Один из автозаков, в котором находятся 15 человек, приехал к ОВД «Тверской», сообщает Дождь со ссылкой на ОВД-Инфо. В другом находятся еще около пяти человек.

Читайте такжеСоцсети: В Москве вывесили плакат в поддержку Савченко (фото, видео)

По данным издания, задержания продолжаются.

 

Согласно сообщению, ранее во время одиночного пикета в поддержку Савченко возле станции метро «Павелецкая» был задержан Владимир Шрейдлер. Его привезли в ОВД «Замоскворечье». Активиста отпустили после профилактической беседы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter