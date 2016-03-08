В Москве на акции в поддержку Савченко в автозаки погрузили 20 человек, задержания продолжаются (фото, видео)
15:09, 08 марта 2016Общество
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На акции в поддержку Надежды Савченко, которая прошла около метро «Маяковская» в Москве, задержаны примерно двадцать человек.
Задержания продолжаются / twitter.com/mchekanov
Один из автозаков, в котором находятся 15 человек, приехал к ОВД «Тверской», сообщает Дождь со ссылкой на ОВД-Инфо. В другом находятся еще около пяти человек.
More arrests in support #savchenko protest in #moscow#маяковскаяhttps://t.co/TRLPQtu8Qz— Thomas Lowe (@ThomasJLowe1) March 8, 2016
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По данным издания, задержания продолжаются.
В автозаке pic.twitter.com/PBBRy78U09— Maxim Chekanov (@mchekanov) March 8, 2016
March 8, 2016
Согласно сообщению, ранее во время одиночного пикета в поддержку Савченко возле станции метро «Павелецкая» был задержан Владимир Шрейдлер. Его привезли в ОВД «Замоскворечье». Активиста отпустили после профилактической беседы.
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