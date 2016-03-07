У здания ФСБ в Москве участников акции в поддержку Савченко силовики погрузили в автозак (фото)

Полиция в Москве задержала нескольких участников акции в поддержку украинской летчицы Надежды Савченко.

Как сообщил корреспондент «Новой газеты», около 19:00 (мск) возле здания ФСБ на Лубянской площади в Москве полицейские пресекли пикет активистов, державших в руках плакаты с надписями в поддержку Савченко, которая сейчас держит сухую голодовку. Участников акции задержали и увезли в автозаке.

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Одна из участниц акции сообщила «Новой газете», что правоохранители увезли в отделение полиции троих участников акции. По ее словам, среди задержанных есть молодой человек с инвалидностью.

Как сообщал УНИАН, Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью, с момента ее ареста летом 2014 года.

2 марта государственное обвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После прений судья закрыл заседание и сообщил о возобновлении процесса 9 марта. В ответ Савченко заявила, что отказ ей в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав и с 4 марта начинает сухую голодовку.

Сегодня украинских консулов допустили к Савченко в СИЗО, после ее посещения они заявили, что состояние здоровья летчицы ухудшилось. Однако украинских медиков не допускают к летчице.