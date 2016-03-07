"Дураки и дороги": В оккупированном Крыму пожаловались на исконно русские проблемы

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

«У нас бум начинается только тогда, когда приближается 9 мая. Наносится и разметка, и делается ямочный ремонт, и все, что связано с дорогами, опять же, в основном, в центральных частях, где предполагается движение наших гостей города», – сказал он.

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Председатель организации «Дорожный контроль - Севастополь», добавил, что проблемы с дорогами в городе системные.

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"Эта проблема, она системная, которую нужно решать. Не знаю, какими чудным способами, но проблема с дорогами, она есть всегда. Им нужно просто прекращать воровать, и заниматься делом», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Яценюк заявил о планах отремонтировать и построить в 2016 году 1700 километров дорог.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.