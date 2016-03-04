В Киеве мужчина утонул, пытаясь спасти собаку
16:31, 04 марта 2016Общество
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Вчера в Киеве утонул мужчина, пытавшийся спасти домашнего любимца, забежавшего на лед.
В Киеве мужчина утонул, пытаясь спасти собаку / panoramio.com/user/5710221
Как сообщает сегодня Главное управление ГСЧС в Киеве, 3 марта в 9:03 поступило сообщение о том, что на озере у 71-й Садовой улицы под лед провалился мужчина.
На место происшествия немедленно прибыли водолазы. В ходе разведки на расстоянии 30 метров от берега на глубине 7 метров было обнаружено тело мужчины.
Спасатели с помощью водолазно-спасательного снаряжения достали утопленника и передали правоохранительным органам.
Кроме того, спасатели спасли собаку, находившуюся в воде. По словам очевидцев, мужчина оказался в воде из-за домашнего любимца. По предварительной информации, животное забежало на лед, а владелец пытался собаку спасти.
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