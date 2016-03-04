В Киеве мужчина утонул, пытаясь спасти собаку

Как сообщает сегодня Главное управление ГСЧС в Киеве, 3 марта в 9:03 поступило сообщение о том, что на озере у 71-й Садовой улицы под лед провалился мужчина.

На место происшествия немедленно прибыли водолазы. В ходе разведки на расстоянии 30 метров от берега на глубине 7 метров было обнаружено тело мужчины.

Спасатели с помощью водолазно-спасательного снаряжения достали утопленника и передали правоохранительным органам.

Кроме того, спасатели спасли собаку, находившуюся в воде. По словам очевидцев, мужчина оказался в воде из-за домашнего любимца. По предварительной информации, животное забежало на лед, а владелец пытался собаку спасти.