С начала года более 9 тысяч человек захотели поступить на контрактную военную службу
10:39, 01 марта 2016Общество
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С начала года в Украине количество желающих поступить на военную службу по контракту составило более 9 тыс. человек.
Контракты уже подписали 6 тыс. человек / Фото УНИАН
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Алексей Чернобай.
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«С начала 2016 года количество желающих поступить на военную службу по контракту составило более 9 тыс. человек. Из них уже более 6 тыс. подписали контракт с Вооруженными силами Украины», - сказал он.
Алексей Чернобай также отметил, что только за прошедшую неделю желание заключить контракт с ВСУ выявили около 1,2 тыс. граждан.
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