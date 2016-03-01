С начала года более 9 тысяч человек захотели поступить на контрактную военную службу

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Алексей Чернобай.

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«С начала 2016 года количество желающих поступить на военную службу по контракту составило более 9 тыс. человек. Из них уже более 6 тыс. подписали контракт с Вооруженными силами Украины», - сказал он.

Алексей Чернобай также отметил, что только за прошедшую неделю желание заключить контракт с ВСУ выявили около 1,2 тыс. граждан.