После допроса водителя "смертельного" BMW Храпачевского с ним проведут следственный эксперимент

Об этом начальник следственного отдела Голосеевского райуправления столичной полиции Михаил Бартош сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Храпачевский явился на следственные действия. Сейчас продолжается допрос, дополнительный допрос в качестве подозреваемого. Допрос будет продолжаться долго, поскольку у следователя очень много вопросов к Храпачевскому", - отметил Бартош.

Он также добавил, что после допроса с подозреваемым планируется провести следственные действия.

Читайте такжеАваков о решении суда по водителю BMW: "Теперь, по сути, разрешено носиться по городу пьяным на дорогой машине"

Бартош отметил, что это следственный эксперимент с целью воспроизведения ситуации и событий, происходивших ночью 7 февраля, когда Храпачевский за рулем автомобиля оказал сопротивление патрульным.

"Следственный эксперимент у нас будет с участием Храпачевского, его защитников, а также будет моделироваться и обстановка, во время которой происходило сопротивление полиции во время преследования указанного автомобиля BMW, (выясняться) соответствуют ли показания Храпачевского действительности или подозреваемый Храпачевский может скрывать какие-то свидетельства, связанные с этим происшествием", - подытожил Бартош.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля Храпачевский за рулем автомобиля не остановился по требованию сотрудников полиции и пытался скрыться. Во время преследования BMW патрульные применили табельное огнестрельное оружие. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других парней в нетрезвом состоянии находился в этом автомобиле.

Столичная прокуратура открыла по этому факту уголовное производство.

Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля, отстранили от выполнения обязанностей до окончания расследования производства, а одному из них - Сергею Олейнику - было предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве подростка.

Печерский райсуд арестовал его на два месяца, защита это решение обжаловала, в итоге Олейника отпустили под круглосуточный домашний арест.

Вместе с тем Голосеевский райсуд Киева отпустил Храпачевского под личные обязательства.

Читайте такжеПрокуратура открыла дело из-за избиения полицейского Олейника в СИЗО