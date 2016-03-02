В СНБО рассказали, что повлияет на решение по очередной волне мобилизации

Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины.

«Для нас очень важно иметь сильную боеспособную армию, готовую побеждать. И, безусловно, основная часть этой армии должна воевать на профессиональной основе. Чем больше именно профессиональная составляющая, тем эффективнее действуют войска. Это аксиома, и я думаю, что никто с этим не поспорит», - отметил секретарь СНБО Украины в интервью одному из информационных агентств.

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По его словам, чтобы усилить профессиональную составляющую в армии, несмотря на все экономические проблемы, украинская власть пошла на значительное увеличение оборонного бюджета в 2016 году. «Минимум 7 тысяч - это контрактник, который попадает на позицию рядового солдата. Это тот минимум, который в ВСУ и Нацгвардии должны получать те, кто подписывает контракт. А те, кто служит в зоне проведения АТО, кто участвует в боевых действиях, должны получать еще и дополнительные надбавки», - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО считает, что именно такие шаги способствовали резкому увеличению количества желающих подписать контракт.

«У нас март является контрольным месяцем для принятия решения по мобилизации. Если мы увидим, что рост количества контрактников происходит в достаточной степени, чтобы обеспечить на необходимом уровне численность нашей армии, мы не будем спешить с мобилизацией и будем использовать ее в качестве резерва на случай активизации агрессии со стороны России», - пояснил секретарь СНБО Украины.

Он также напомнил, что еще одним резервом является призыв на срочную службу в армию. «Дополнительный резерв, который у нас есть - это также наши призывники, молодежь, которая призывается на срочную службу в армию. Но здесь есть четкая установка - призывники служат не в зоне проведения АТО. Генштаб и Минобороны четко этого принципа придерживаются», - сказал секретарь СНБО Украины.

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При этом он заверил, что демобилизация состоится в точно установленные сроки. «Наша задача - чтобы большинство демобилизованных бойцов заменили профессионалы, тем самым усиливая, а не уменьшая боевой потенциал нашей армии», - резюмировал Турчинов.