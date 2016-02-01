Нацгвардия намерена в этом году увеличить количество контрактников до 20 тысяч

Об этом заявил начальник вербовочной службы отдела Управления кадровой работы Нацгвардии Михаил Кардинал, сообщили УНИАН в пресс-службе НГУ.

По его словам, сейчас численность Нацгвардии – около 49 тыс. человек, из них 16 тыс. – контрактники.

При этом Кардинал отметил, что в 2014 году ряды Нацгвардии пополнили 2 тыс. контрактников, еще 4 тыс. - в 2015. Такое же количество планируется привлечь к службе в текущем году. В частности, в январе контрактниками Нацгвардии стали уже 400 человек.

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По данным представителя НГУ, с 2016 года заработная плата контрактников будет составлять не менее 7 тыс. грн. Она может быть увеличена за счет нагрузки, должности, воинского звания, выслуги лет и службы в специфическом подразделении Нацгвардии. Военнослужащие также имеют право учиться в Вузе без отрыва от службы. Военные, которые владеют английским языком, могут участвовать в миротворческих операциях, подчеркнул он.

«Каждый военнослужащий по контракту имеет возможность в дальнейшем занять офицерские должности», - отметил Кардинал.

Военная служба засчитывается в стаж государственной службы. Кроме того, военнослужащие застрахованы государством на сумму 600 тыс. грн и обеспечиваются санаторно-курортным лечением, отметил он.