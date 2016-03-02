Суд назначил офицеру 53-й бригады 10 суток ареста из-за скандала с полигоном "Широкий лан"

Как сообщили УНИАН в военной прокуратуре Южного региона Украины, решение принято по административному протоколу, составленному военной прокуратурой Южного региона.

"Начальнику продовольственной службы бригады за халатное отношение к службе в соответствии со ст. 172-15 КУоАП назначено наказание в виде ареста сроком 10 суток с содержанием на гауптвахте", - сообщили в прокуратуре.

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В ведомстве отмечают, что еще 5 административных протоколов находятся на рассмотрении в суде.

"Впрочем, вчера суд во второй раз перенес рассмотрение дела заместителя начальника по тылу оперативного командования «Восток», начальника штаба бригады и заместителя командира бригады по воспитательной работе. Адвокаты указанных офицеров под разными предлогами пытаются оттянуть вынесение наказания их подзащитным", - сообщили в военной прокуратуре.

По данным прокуратуры, сейчас ни один из этих офицеров не признает своей вины в том, что для личного состава бригады не были созданы надлежащие условия пребывания в полевом лагере, и людей фактически бросили на произвол без крыши над головой, без горячей пищи, воды и т.д.

Как сообщал УНИАН, бойцы 53-й отдельной механизированной бригады, которые находятся на полигоне «Широкий лан», 8 февраля отправились пешком в Николаев, чтобы пожаловаться военному прокурору на условия прохождения службы.

Военнослужащие заявили, что спят в дырявых палатках, практически на снегу, им негде помыться, из еды в наличии только сухие пайки.

9 февраля военный прокурор Николаевского гарнизона Александр Кит сообщил о начале проверки условий, в которых находятся бойцы 53-й бригады на полигоне «Широкий лан».

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18 февраля заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что офицеры, виновные в ненадлежащем обеспечении бытовых условий на полигоне “Широкий лан”, могут понести административное наказание в виде ареста на гауптвахте.

24 февраля Николаевский районный суд Николаевской области признал виновными в халатном отношении к службе начальника штаба – первого заместителя командира батальона 53-й отдельной механизированной бригады и заместителя командира этого же батальона по тылу и назначил им наказание в виде ареста сроком 5 суток с содержанием на гауптвахте.