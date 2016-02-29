Качество питания в воинских частях будут проверять новосозданные мобильные группы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Комитета конкурсных торгов Министерства обороны Олег Свирко на брифинге в Киеве.

«На сегодняшний день мы пытаемся бороться с системой круговой поруки, когда мы получаем сигналы от бойцов, что их плохо кормят, приезжаем с проверкой, получаем акты от командиров, что у них все прекрасно, все есть в соответствующем количестве и в соответствующем качестве, и у нас нет юридических оснований для того, чтобы с фирмой, которая ненадлежащим образом выполняет соглашение, провести соответствующую работу», - заявил он.

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«Поэтому сейчас приказом министра обороны созданы мобильные группы, которые в любое время могут посещать любую воинскую часть. Они сами выбирают маршруты. Этот пресс будет усиливаться, потому что качество предоставления услуг отстает от желаемого, а возможности юридического влияния на это у нас нет», - сказал Свирко.