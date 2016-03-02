Сегодня в суде РФ стартуют прения сторон по делу Савченко

08:17, 02 марта 2016
Общество
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Сегодня, 2 марта, в российском городе Донецк стартуют прения сторон по делу украинской летчицы Надежды Савченко.

REUTERS

Ожидают выступление обвинения и адвоката пленной - Ильи Новикова, передает ТСН.

А в четверг выступят защитники - Николай Полозов и Марк Фейгин, а также последнее слово будет у Надежды.

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Ранее УНИАН сообщал, что 3 марта станет известна дата объявления приговора гражданке Украины, народному депутату Надежды Савченко в Донецком суде Ростовской области России.

Надежду Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Надежда Савченко и ее защита обвинения отвергают и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

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