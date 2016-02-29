Адвокат: 3 марта станет известна дата объявления приговора Савченко

Об этом на своей странице в "Твиттере" написал один из адвокатов украинки Марк Фейгин.

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Ранее он сообщал, что в суде Надежда Савченко выступит с последним словом на судебном процессе 3 марта.

Перед этим адвокаты Надежды Савченко предполагали, что приговор в отношении их подзащитной могут объявили примерно 8 марта.

В середине декабря прошлого года российский суд продлил арест Надежды Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью с момента ее ареста летом 2014 года.

Надежду Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Надежда Савченко и ее защитаобвинения отвергают и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.