Смертельная погоня в Киеве: Водитель BMW, который скрывался от следствия, наконец явился на допрос

Об этом начальник Голосеевского управления Нацполиции Денис Ярославский сообщил телеканалу "112 Украина".

"Следователь провел с ним все необходимые следственные действия по трем статьям, которые на сегодняшний день находятся в производстве Голосеевского райуправления полиции", - сообщил он.

Храпачевского допросили в качестве подозреваемого и свидетеля, а также по еще одному уголовному производству, по которому ходатайство об объявлении его подозреваемым уже находится в прокуратуре.

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Он письменно отказался от проведения следственного эксперимента, и в виду этого эксперимент проведут в понедельник после слушания дела.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что Храпачевский уже в третий раз не явился на допрос к следователям Нацполиции, в ближайшее время может быть объявлен в розыск.

В Киеве в ночь на 7 февраля Храпачевский за рулем автомобиля не остановился по требованию сотрудников полиции, попытавшись скрыться. Во время преследования BMW патрульные вынуждены были применить табельное огнестрельное оружие. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в этом автомобиле.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство.

Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства, а одному из них - Сергею Олейнику - предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве подростка. Печерский райсуд арестовал его на два месяца, однако защита обжаловала это решение.