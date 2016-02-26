Смертельная погоня в Киеве: водитель BMW скрывается от следствия

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Он отметил, что у Храпачевского выключены телефоны, на вызовы к следователю он трижды не явился, по месту жительства не находится.

"Сегодня с уверенностью можно констатировать, что водитель BMW, участник трагической погони 7 февраля, отморозок Ростислав Храпачевский, подался в бега, чтобы избежать уголовной ответственности", - подчеркнул Шкиряк.

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По словам Шкиряка, Нацполиция обратилась в суд об избрании гражданину Храпачевскому меры пресечения.

Виновник трагедии, в результате которой погиб человек, скрывается от правосудия. Сегодня с уверенностью можно кон... Опубликовано Зоряном Шкиряком26 февраля 2016 г.

Напомним, ранее действия водителя BMW Ростислава Храпачевского были квалифицированы следователями как сопротивление работнику правоохранительного органа во время исполнения им служебных обязанностей. И во время оглашения подозрения от следователя он не стал ничего слушать и ушел.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в этом авто.