Украина впервые обошла Россию по объемам IPO за рубежом

Во втором квартале 2008 года Украина впервые обошла Россию по объемам средств, привлеченных компаниями в результате первичного размещения акций (IPO) на зарубежных фондовых биржах, пишет Лента.ру со ссылкой на The Wall Street Journal. Это стало возможным поскольку только одна российская компания провела IPO в 2008 году.

По данным консалтинговой компании PBN, которая отслеживает деловую активность на рынках бывшего СССР, во втором квартале 2008 года украинские компании привлекли в общей сложности 594 миллиона долларов. В частности, на фондовом рынке разместилось птицеводческое предприятие "Мироновский хлебопродукт", привлекшая в ходе майского IPO 323 миллиона долларов. Второй разместившейся стала газовая Cadogan Petroleum. Ей удалось привлечь в июне 271 миллион долларов. Обе компании разместились на Лондонской фондовой бирже.

В ходе апрельского IPO российский железнодорожный оператор Globaltrans Investment привлек 449 миллионов долларов. Эта компания разместилась на Лондонской фондовой бирже. Там же провела IPO и казахская компания - производитель удобрений Sunkar Resources. Она привлекла 66 миллионов долларов.

В общей сложности компании России, Украины и Казахстана во втором квартале 2008 года привлекли в ходе IPO 1,1 миллиарда долларов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года компании этих стран сумели выручить от IPO 14,7 миллиарда долларов.