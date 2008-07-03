Уровень годовой инфляции в России составил 15%

Годовой уровень инфляции в июне 2008 г. составил 15%. Об этом сообщил на международной бизнес-конференции "Россия и развивающиеся рынки: как избежать финансового кризиса", организованной РБК, первый заместитель председателя банка России Алексей Улюкаев. "Думаю, что с июня годовой индекс инфляции будет снижаться", - сообщил он, отметив, что "инфляция в июне 2008 г. к июню 2007 г. составила 15%". Кроме того, он сообщил, что Банк России не меняет свой прогноз по уровню инфляции на 2008 г., который сейчас составляет 10,5%, "хотя он напряженный".

Также А.Улюкаев отметил, что Банк России завершает работу по переходу к инфляционному таргетированию, в частности, ЦБ РФ будет проводить политику расширения валютного коридора, что должно привести к свободному плаванию рубля.

В свою очередь, выступая на конференции, заместитель министра экономического развития Андрей Клепач сообщил, что ускорение темпов роста инфляции в прошлом году (2007 г.) и в начале текущего года было вызвано в основном ростом цен на потребительские товары. Однако сейчас на мировом и российском рынках возможна тенденция снижения цен на потребительские товары. "Есть потенциал и возможность снижения инфляции до 5-7% к 2010-2011 гг.", - считает А.Клепач.

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