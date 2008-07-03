В Киеве взялись решать проблемы хлебопекарной отрасли

Сегодня была создана рабочая группа по изучению вопроса подорожания хлеба и проблем хлебопекарской отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в состав рабочей группы вошли представители Киевской городской государственной администрации, депутаты Киевсовета, а также руководители хлебопекарских предприятий.

С целью сохранения хлебопекарских предприятий, на заседании рабочей группы было принято решение о необходимости пересмотра цен на хлеб в столице. Окончательное решение должны принять совместно представители КГГА, депутаты Киевсовета и руководители предприятий, которые входят в эту рабочую группу.

Уровень рентабельности должен удовлетворять и киевлян, и производителей. Рабочей группе должны быть предоставлены материалы, на основании которых предприятия просят компенсировать убытки, и определить обоснованность этих сумм, а также четко определить сумму и механизмы компенсации.

С целью защиты от роста цены на хлеб социально уязвимых категорий киевлян было решено разработать механизмы адресной помощи этим категориям из киевского бюджета.

Как отметил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, в связи с подорожанием всех компонентов для производства хлеба, энергоносителей, ростом инфляции, отрасль не может работать в тех границах, которые определены постановлением Кабинета министров несколько лет назад.

«Мы не можем решить проблему хлебопекарской отрасли в масштабах всей страны, однако решение проблемы в масштабах Киева позволит взять на вооружение наш опыт, как другим органам самоуправления, так и правительству», - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 1 июля руководство открытого акционерного общества «Хлеб Киева» (в составе которого ОАО «Киевхлеб» и ОАО «Киевмлын») заявило, что с 7 июля вынуждено в одностороннем порядке поднять рознично-отпускные цены на свою продукцию.

Согласно сообщению, с 7 июля цена батона «Нива» будет составлять 2,30 грн. (вместо нынешних 1,40 грн.), хлеба «Украинский» - 3,16 грн. (сегодня 1,64 грн.), хлеба «Пшеничный» - 2,68 грн. (сегодня – 1,60 грн.).

Мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что власти Киева намерены договариваться с хлебозаводами, и пообещал урегулировать вопрос с ценами на социальные сорта хлеба «в интересах киевлян».