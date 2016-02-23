Нацсовет может проверить "Интер" из-за скандала с бранью во время сюжета о Небесной Сотне

Об этом в комментарии УНИАН сообщил глава регулятора Юрий Артеменко.

«Совет добавит этот вопрос к проекту решения о внеплановой проверке «Интера» на заседании в четверг», - сказал он.

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По словам Артеменко, ранее Нацсовет планировал назначить проверку телеканалу в связи с трансляцией российского фильма, который мог быть снят после 2014 года, что противоречит украинскому законодательству.

Глава регулятора добавил, что не может спрогнозировать решение Нацсовета, однако, по его мнению, независимо от того, относилось или нет высказывание Столяровой к героям Небесной Сотни, появление нецензурной речи в эфире недопустимо.

В то же время он отметил, что решение регулятора во многом будет зависеть и от поведения руководства телеканала. «Если люди соглашаются с замечаниями, не конфликтуют и обещают принять меры по исправлению ситуации, наказание может быть мягче», - сказал Артеменко.

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Также он отметил, что процедура наказания украинских телеканалов слишком затянута, поскольку сначала регулятору необходимо вынести три предупреждения, после чего вопрос о неправомерной деятельности канала будет рассмотрен в суде.

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Напомним, Столярова также "прославилась" фотографиями с боевиками российско-террористического батальона "Восток", которых она называла "Любимыми парнями в Донецке".

Кроме того, на своей странице в Facebook, Столярова призвала "ввести войска" во время столкновений в Харькове.