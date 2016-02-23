Нацсовет может проверить "Интер" из-за скандала с бранью во время сюжета о Небесной Сотне
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 25 февраля рассмотрит вопрос о назначении внеплановой проверки телеканала "Интер" в связи с попаданием в эфир нецензурного высказывания шеф-редактора "Подробностей" Марии Столяровой во время сюжета о чествовании памяти героев Небесной Сотни.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил глава регулятора Юрий Артеменко.
«Совет добавит этот вопрос к проекту решения о внеплановой проверке «Интера» на заседании в четверг», - сказал он.
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По словам Артеменко, ранее Нацсовет планировал назначить проверку телеканалу в связи с трансляцией российского фильма, который мог быть снят после 2014 года, что противоречит украинскому законодательству.
Глава регулятора добавил, что не может спрогнозировать решение Нацсовета, однако, по его мнению, независимо от того, относилось или нет высказывание Столяровой к героям Небесной Сотни, появление нецензурной речи в эфире недопустимо.
В то же время он отметил, что решение регулятора во многом будет зависеть и от поведения руководства телеканала. «Если люди соглашаются с замечаниями, не конфликтуют и обещают принять меры по исправлению ситуации, наказание может быть мягче», - сказал Артеменко.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику
Также он отметил, что процедура наказания украинских телеканалов слишком затянута, поскольку сначала регулятору необходимо вынести три предупреждения, после чего вопрос о неправомерной деятельности канала будет рассмотрен в суде.
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Напомним, Столярова также "прославилась" фотографиями с боевиками российско-террористического батальона "Восток", которых она называла "Любимыми парнями в Донецке".
Кроме того, на своей странице в Facebook, Столярова призвала "ввести войска" во время столкновений в Харькове.
Как сообщал УНИАН, 15 января 2015 года Нацсовет вынес предупреждение телеканалу «Интер» за трансляцию в новогоднюю ночь выступлений антиукраинских деятелей российской эстрады. Позже «Интер» обязался избегать подобных ситуаций в будущем и более тщательно следить за наполнением эфира, и после проведенной проверки регулятор принял решение отменить санкцию «объявление предупреждения», а также подписал мировое соглашение с телеканалом.
Нацсовет по телерадиовещанию является конституционным, постоянно действующим коллегиальным органом, целью деятельности которого является надзор за соблюдением законов Украины в сфере телерадиовещания, а также осуществление регуляторных полномочий, предусмотренных этими законами.