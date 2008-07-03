В Киеве СБУ разыскала 6 телефонных террористов

Сотрудники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области и столичного милицейского главка установили и разыскали 6 человек, которые сообщали по телефону о заминировании жилых и административных зданий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.

Как свидетельствуют материалы розыскных дел, разоблаченные лица на момент совершения преступления или не осознают, что их действия с момента высказывания угроз взрыва и применения средств массового поражения подпадают под действие Уголовного кодекса Украины, или легкомысленно рассчитывают на свою безнаказанность – считая, что уличный таксофон или карточка мобильного телефона не регистрируются и найти звонившего невозможно.

В частности, найден автор анонимного сообщения о заминировании Национального художественного музея Украины. Установлено, что таким способом киевлянин пытался вернуть семьдесят две картины своего знакомого, которые после ликвидации одного из банков переданы на баланс музея. В отношении анонима предприняты меры согласно действующему законодательству.

В двух других случаях установлены лица, которые анонимно сообщали о заминировании одного из киевских супермаркетов по ул. Лятошинского и жилого дома по ул. Академика Карпинского. Ими оказались 25-летний гражданин и 44-летняя гражданка, которые после конфликта со службой охраны магазина из хулиганских побуждений позвонили на номер спецлинии “02”, чтобы таким способом доставить хлопоты обидчикам. Органами милиции в отношении них возбуждены уголовные дела.

Школьников, за анонимные сообщения о минированиях, сделанных для того, чтобы сорвать уроки или экзамены установить и разыскать очень просто. Согласно действующему законодательству их привлекают к ответственности. В отдельных случаях также наказывают и их родителей, которые платят в виде штрафа, возмещение расходов за прибытие экстренных служб, использование спецсредств и компенсацию ущерба государственным, коммерческим учреждениям, которые пострадали от противоправных действий. Согласно действующему законодательству, подобная телефонная "шутка" ребенка обходится родителям в сумму от 8,5 до 17 тысяч гривен.

ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области и ГУ МВД Украины в Киеве разъясняют, что ложные анонимные сообщения о заминировании и совершении взрывов с использованием средств массового поражения, квалифицируются Уголовным кодексом Украины как преступления, в соответствии со статьями 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) и 296 (хулиганство). Лица, совершившие правонарушение, считая анонимное сообщение только шуткой, привлекаются к уголовной ответственности в установленном законом порядке и могут быть лишены свободы на срок от двух до семи лет.