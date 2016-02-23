Недовольные боевики обсуждают применение "революционных методов" против своих главарей - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ткачук сообщил на брифинге.

Ткачук отметил, что внутри незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой и Луганской областей "не все ладно".

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"Обсуждается в рядах боевиков даже применение революционных методов. Потому что растет недовольство командирами и политическим руководством так называемых "республик", - сказал он.

Ткачук также сообщил, что в первом батальоне территориальной обороны первого армейского корпуса боевиков были зафиксированы факты массового дезертирства.

"Это подразделение находится в поселке Зайцево вблизи Горловки", - сообщил Ткачук.

Напомним, по данным разведки, на временно оккупированных территориях Донбасса российские военнослужащие из-за неудовлетворительного денежного и материального обеспечения высказывают неповиновение командирам и прибегают к дезертирству.