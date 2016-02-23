Недовольные боевики обсуждают применение "революционных методов" против своих главарей - СБУ
Руководитель аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук сообщил, что недовольные боевики обсуждают применение "революционных методов" против своих главарей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ткачук сообщил на брифинге.
Ткачук отметил, что внутри незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой и Луганской областей "не все ладно".
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"Обсуждается в рядах боевиков даже применение революционных методов. Потому что растет недовольство командирами и политическим руководством так называемых "республик", - сказал он.
Ткачук также сообщил, что в первом батальоне территориальной обороны первого армейского корпуса боевиков были зафиксированы факты массового дезертирства.
"Это подразделение находится в поселке Зайцево вблизи Горловки", - сообщил Ткачук.
Напомним, по данным разведки, на временно оккупированных территориях Донбасса российские военнослужащие из-за неудовлетворительного денежного и материального обеспечения высказывают неповиновение командирам и прибегают к дезертирству.