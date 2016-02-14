Разведка: На оккупированных территориях Донбасса военные РФ из-за невыплаты средств бунтуют против командиров

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, подтверждена информация об отсутствии возможностей российской власти полностью выплачивать денежное довольствие военнослужащим, участвующим в боевых действиях на востоке Украины.

Так, российские военнослужащие 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1-го армейского корпуса (АК) выразили открытое неповиновение в связи с невыплатой денежного обеспечения. Чтобы избежать возникновения бунта, командование части выдало по 2 тыс. российских рублей на питание и сигареты.

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Также, по данным разведки, неудовлетворительное денежное и материальное обеспечение приводит к увеличению фактов отказа от продления контрактов и дезертирства. Так, из-за нежелания проходить службу на передовых позициях сбежал российский военнослужащий 9-го отдельного мотострелкового полка (Новоазовск) 1 АК, гражданин России Кобелев, 1992 года рождения.

Кроме того, командиры подразделений 6-го отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2-го АК, учитывая сложную финансовую ситуацию, организовали бизнес на боевых дежурствах. За взятки переводят в тыловые подразделения личный состав, который не желает проходить службу на передовых позициях. Это вызывает возмущение у тех военнослужащих, которые вынуждены нести дополнительную нагрузку на передовой.

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Также в Главном управлении разведки отметили, что среди населения временно оккупированных территорий Украины растет возмущение присутствием и действиями российских захватчиков. В адрес оккупантов звучат обвинения в умышленных обстрелах пунктов пропуска, что приводит к их закрытию или приостановке открытия (пункт пропуска «Золотое»), и, как следствие, создает существенные препятствия для пересечения линии разграничения.