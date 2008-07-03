С 7 июля хлеб «Украинский» в Киеве будет стоить 3,16 грн

Открытое акционерное общество «Хлеб Киева» заявляет, что с 7 июля вынуждено в одностороннем порядке поднять рознично-отпускные цены на свою продукцию.

Как говорится в сообщении компании, переданном агентству УНИАН, острый финансово-экономический кризис, в котором на этот момент находятся предприятия ОАО «Хлеб Киева» – ОАО «Киевхлеб» и ОАО «Киевмлин», толкает предприятия на непопулярный шаг – повысить цены на самую массовую составляющую продукции – социальные сорта хлеба.

"К сожалению, обращение трудовых коллективов столичных пекарей и мукомолов к органам государственной власти с просьбами о повышении цен на массовые сорта хлеба и батоны более высокого сорта не привели к желаемым результатам. В связи с тем, что рентабельность продукции на предприятиях ОАО «Киевхлеб» и ОАО «Киевмлин» в апреле 2008 года составляла минус 30% на батон «Нива», минус 37% на хлеб «Украинский», минус 28% на хлеб «Пшеничный», предприятия находятся на грани остановки. Для нормальной жизнедеятельности предприятий хлебопекарской отрасли необходимы механизмы ценообразования, которые обеспечили бы рентабельность производства на уровне не ниже 15%", - говорится в сообщении.

Руководство компании считает, что политика дальнейшего удерживания низкой цены на хлеб угрожает предприятию серьезными проблемами вплоть до банкротства. Современные экономические условия быстро изменяются и побуждают компанию пересмотреть цены на производимый продукт.

В результате с 7 июля цена батона «Нива» составит 2,30 грн. (вместо теперешних 1,40 грн.), хлеба «Украинский» - 3,16 грн. (сегодня 1,64 грн.), хлеба «Пшеничный» - 2,68 грн. (сегодня – 1,60 грн.).

"В последний раз столичные пекари повышали цены на хлеб в августе 2006 года. За минувшие почти два года существенно выросли цены на составляющие как самого хлеба (к примеру, пшеницу на 90%, рожь – 140%, подсолнечное масло – 200%), так и задействованные энергоносители и услуги (природный газ – на 95,7%, электроэнергия – на 100%, зарплата сотрудникам – на 42%). При существенном подорожании всех компонентов производства хлеба цена на него осталась старой и сейчас разрушает экономику предприятий – ежемесячные убытки в среднем составляют 17-18 млн. грн. – более 100 млн. грн. за первое полугодие 2008 года.

Кроме того, существующая ценовая политика по отношению к хлебу не позволяет руководству предприятия эффективно решать социальные вопросы. На данный момент среднемесячная зарплата рабочего компании, с учетом ночных и праздничных смен, составляет 2 588 грн, что существенно ниже средней заработной платы по Киеву – 3 045 грн. и является причиной высокой текучести кадров. Так, в 2007 году текучесть кадров на хлебзаводах составляла 28,7%. Прямым последствием экономической несостоятельности является отсутствие средств на модернизацию производственного процесса. Технологически и морально устаревшее оборудование, на котором ежедневно производятся тонны хлебопродуктов, угрожают перебоями с продуктом «номер один» для киевлян", - заявляет ОАО "Хлеб Киева".