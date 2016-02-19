Эпидемия гриппа и ОРВИ в Украине идет на спад - СЭС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в.и.о. председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, главного государственного санитарного врача Украины Святослав Протас во время брифинга на тему: "Эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ: оперативная информация".

По его словам, снизились темпы прироста заболеваемости как среди взрослых, так и среди детей.

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"Вирус гриппа отступает, эпидемия стихает. В течение недели интенсивность эпидемии снизилась на 20%. Но говорить о завершении эпидемии еще рано. Мы до сих пор наблюдаем случаи тяжелого течения гриппа, продолжаются трагические случаи, мы регистрируем смерти от гриппа. В государстве продолжаются противоэпидемические мероприятия для снижения показателей заболеваемости. На шестой неделе 2016 года в трех областях показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги - Волынской, Николаевской, Закарпатской (превышение составило свыше 50%)", - сказал Протас.

По его словам, на карантин из-за гриппа и ОРВИ в Украине из 15 тысяч учебных заведений закрыто 105, больше всего в Днепропетровской области - 37 школ.

Как сообщал УНИАН, по последним данным, с начала эпидемического сезона в Украине от осложнений в результате гриппа умерли 319 человек, из которых 5 детей до 17 лет и 2 беременных.