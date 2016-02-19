Боевики "ДНР" и "ЛНР" активно готовятся к проведению так называемых местных выборов - разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил на брифинге в Киеве.

«Несмотря на очень сложную ситуацию, оккупационные власти начали активную подготовку к проведению так называемых местных выборов в Донецкой и Луганской «народных республиках», - сообщил он.

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«Несмотря на то, что постоянно снижается уровень доверия местного населения к оккупационным властям, свое влияние эти власти на местное население осуществляют за счет назначения на местах своих доверенных лиц, которые будут непосредственно выполнять все пожелания и все указания «ДНР» и «ЛНР», - сказал Скибицкий.

Также, по его словам, на сегодняшний день активно используется административный ресурс для того, чтобы увеличить количество избирателей во время проведения так называемых местных выборов, в частности, в общественные движения главарей террористических организаций «ЛНР» «ДНР» Игоря Плотницкого и Александра Захарченко под угрозой увольнения принимаются работники бюджетных предприятий, коммунальной сферы для того, чтобы увеличить ряды карманных общественных движений.

«Рассматривается вопрос отстранения от участия в местных выборах украинских политических сил, полного запрета деятельности украинских средств массовой информации на оккупированных территориях, а также не решается вопрос возвращения беженцев на оккупированные территории», - отметил Скибицкий.