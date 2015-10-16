Боевики "ДНР" заявили, что могут снова перенести свои псевдовыборы

Об этом заявил один из лидеров боевиков "ДНР" Денис Пушилин, сообщает один из сайтов сепаратистов.

"Дата достаточно условная и примерная. Дата окончательная будет утверждена исходя из того, насколько сможет справиться со взятыми на себя обязательствами Киев, насколько смогут страны-гаранты – Германия, Франция - повлиять на Киев", – сказал он.

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Он пояснил, что "на Донбассе ждут от Киева повторного голосования по конституционной реформе в Верховной раде, принятия закона о выборах на Донбассе и нового закона об амнистии, которые должны быть согласованы с ДНР и ЛНР".

Как сообщал УНИАН, ранее главарь боевиков самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко подписал "указ" о переносе псевдовыборов на 20 апреля 2016 года.