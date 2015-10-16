Боевики "ДНР" заявили, что могут снова перенести свои псевдовыборы
Дата местных псевдовыборов в "ДНР", назначенных сейчас на 20 апреля 2016 года, не является окончательной и может быть изменена.
Об этом заявил один из лидеров боевиков "ДНР" Денис Пушилин, сообщает один из сайтов сепаратистов.
"Дата достаточно условная и примерная. Дата окончательная будет утверждена исходя из того, насколько сможет справиться со взятыми на себя обязательствами Киев, насколько смогут страны-гаранты – Германия, Франция - повлиять на Киев", – сказал он.
Читайте такжеЗахарченко предложил аннулировать итоги выборов президента и Рады в обмен на отмену псевдовыборов
Он пояснил, что "на Донбассе ждут от Киева повторного голосования по конституционной реформе в Верховной раде, принятия закона о выборах на Донбассе и нового закона об амнистии, которые должны быть согласованы с ДНР и ЛНР".
Как сообщал УНИАН, ранее главарь боевиков самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко подписал "указ" о переносе псевдовыборов на 20 апреля 2016 года.