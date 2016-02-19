Минобороны: ВСУ начали строить самолеты серии Ан-148 и беспилотники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Украины Виктория Кушнир.

«Уже сдвинулись с места такие отечественные отрасли, как строительство беспилотных летательных комплексов («Фурия», «Спектатор» и другие). Начинается строительство самолетов серии Ан-148 для Вооруженных сил Украины», - отметила она.

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«Продолжается разработка легких противотанковых комплексов «Корсар». Продолжается поставка в войска противотанковых ракетных комплексов «Стугна-П». На вооружение военно-морских сил поступили первые бронированные артиллерийские катера, постепенно обновляется парк боевых самолетов Воздушных сил модернизированными Су-27, Су-25, МиГ-29, Л-39 и вертолетами Ми-24 и Ми-8, оснащенными новейшими средствами защиты", - сказала Кушнир.