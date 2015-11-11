В Украине построили артиллерийский катер по стандартам НАТО - командующий ВМС ВСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге перед спуском на воду малого бронированного артиллерийского катера "Гюрза-М".

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"Несмотря на то, что Украина находится в состоянии войны, в стране объявлен особый период, мы впервые с нуля построили на отечественном предприятии малые бронированные артиллерийские катера. До этого за 23 года мы только достраивали корабли, которые начинали строится во времена бывшего Советского Союза", - сказал Сергей Гайдук.

Он отметил: одной из особенностей данного проекта является то, что от проектирования до изготовления этого катера прошел достаточно короткий срок.

"И самое главное - в него заложены стандарты, которые отвечают современным стандартам как НАТО, так и Европейского Союза", - заявил вице-адмирал.

При этом он отметил, что, несмотря на недостаточно большое водоизмещение, есть возможность применения управляемых ракет.

"Мы не останавливаемся на этой модели. Я думаю, что мы оставляем за собой перспективу довооружения этого катера и в дальнейшем его модернизации и использования как в акваториях морских, так и в акваториях речных нашего независимого государства", - добавил Сергей Гайдук.

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В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов добавил, что украинский флот в ближайшее время получит два таких катера: "Наши военные летчики получили модернизированные самолеты, и впервые в течение этих тяжелых двух лет войны наши военные моряки получат два боевых корабля, два катера, которые имеют мощную броню, мощное боевое оборудование".

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе было подписано соглашение, согласно которому украинские БТРы будут производить в Таиланде.