Порошенко: Героизм участников Дебальцевской операции навсегда останется в нашей истории

Глава государства отметил, что Дебальцевская операция войдет в историю Украины и учебники военного искусства, сообщает пресс-служба президента Украины.

«Очень важно сейчас делать такие фильмы, чтобы вся страна видела чрезвычайно важный героический поступок, когда проводилась операция, которая вошла в историю как Дебальцевская», - сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что это была уникальная операция наших Вооруженных Сил, содержание которой многим стало понятно позже, через несколько месяцев. «Никто не понимает, насколько важным было присутствие украинских войск в ходе переговоров в Минске, насколько важным было доказать всему миру преступный характер российского агрессора. Потому никакие не сепаратисты - боевики, отборочные части российского спецназа штурмовали Дебальцево. И враг заплатил за это очень высокую цену», - подчеркнул президент.

Читайте такжеПрезидент наградил орденами и медалями еще 200 участников АТО

Мы будем помнить каждого, кто защищал каждый блокпост, заявил Порошенко. «Каждый, кто отдал свою жизнь для того, чтобы Украина была свободной, мы должны постоянно вспоминать», - сказал президент, отметив, что боевая операция под Дебальцево должна навсегда остаться в нашей истории и в сердце каждого из нас.

«Не верится, что прошел уже год. Мы уже живем в совершенно других условиях. Армия другая. Боеспособность выше. И подготовка, и обеспечение. И только боевой дух украинского воина - тот самый, Дебальцевский. Спасибо вам за это», - обратился глава государства к воинам, присутствующим на показе фильма.

Читайте такжеБитва за Дебальцево: Генштаб показал видеографику ключевых моментов боев

Режиссер документального фильма «Дебальцево», непосредственный участник событий Евгений Степаненко рассказал о замысле картины: «Наша задача была показать те события честно. И это было сложно. Сложно было снимать, легче было там воевать. Год назад, когда наш президент в Артемовске говорил, что мы победили, мы в нашем военном госпитале смотрели на это и не понимали. Прошел год, и я понимаю, что это действительно была победа. Я понимаю, что Дебальцево оказалось тем самым краеугольным камнем нашей Украинской армии и нашего современного Украинского государства. Мы показали, что мы можем, умеем и воюем. И это было так важно и в Минске, и важно для нас - сдержать врага там, в Дебальцево, и выйти достойно», подчеркивается в сообщении.