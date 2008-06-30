Среди пострадавших от теракта в Пакистане граждан Украины нет

30 июня в 11:05 по местному времени в пакистанском городе Равалпинди (город-спутник Исламабада, 17 км от столицы страны) произошел террористический акт - в результате двух мощных взрывов вблизи местного аэропорта и штаб-квартиры пакистанской армии были разрушены прилегающие дома, в т.ч. офис федерального министерства налогов и сборов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на данные посольства Украины в Исламской Республике Пакистан. По имеющейся информации, взрывы не повредили ни одного из основных военных объектов, расположенных в г. Равалпинди. Данные о жертвах среди населения пока не обнародуются. Местные силы правопорядка обследуют место теракта. Военно-полицейские отряды приведены в высшую степень готовности. В городе Равалпинди и столице страны - Исламабаде проводятся активные оперативные мероприятия. Идет проверка автотранспортных средств, усилена охрана дипломатических миссий и государственных объектов.

Данных о пострадавших в результате теракта гражданах Украины Посольство не получало. Дипучреждением принимаются усиленные меры безопасности.

Дипломатическое представительство Украины в Исламской Республике Пакистан продолжает отслеживать ситуацию.