«День красного носа» проходит в Австралии

В Австралии проходит благотворительная акция по сбору средств на программу по борьбе с детской смертностью «День красного носа».

Как передает ИТАР-ТАСС, жители континента покупают и украшают свои лица клоунскими аксессуарами, средства от продажи которых пойдут на борьбу с детской смертностью.

Эта благотворительная акция проводится с 1988 года, когда было реализовано более 1 млн "носов". Организаторы, воодушевленные такими успешными результатами, решили сделать День красного носа ежегодным мероприятием.

Желающие могут приобрести клоунский нос за 1,5 доллара в любом супермаркете, универмаге, киоске. Для тех, кто стесняется надеть поролоновый шарик на свой нос, учредители акции выпустили специальные значки, стоимость которых включает в себя "налог на стыд". Эмблемами таких нагрудных знаков в разное время были цыплята, кенгуру, страусы эму, утконосы, медведи, питоны, рыбы, собаки, поросята.

Средства от продажи "носов" поступают на счета общественных организаций, деятельность которых позволяет ежегодно спасать жизни по меньшей мере 4,5 тыс. австралийских малышей.

В стране программы исследований причин и разработки методов предотвращения детской смертности включают в себя и курсы реабилитации для родителей погибших малышей и женщин, потерявших плод во время беременности.