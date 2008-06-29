Тимошенко: в парламенте не кризис, а истерика

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что досрочных парламентских выборов не будет.

Об этом она сказала в эфире телеканала «1+1» в воскресенье.

«Никаких досрочных выборов не будет», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она отметила, что в парламенте сегодня «не кризис, а истерика" из-за того, что правительство и она, в частности, начинают выполнять свои, в том числе и предвыборные, обещания.

Премьер пояснила, что имеет в виду проверки контрольно-ревизионным управлением действий власти в прошлом году, а также ликвидацию лицензии компании Vanсo на разработку шельфа Черного моря.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в парламенте очень хотят отставки ее правительства.