Тимошенко: в парламенте не кризис, а истерика
21:19, 29 июня 2008Общество
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"Досрочных выборов не будет"
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что досрочных парламентских выборов не будет.
Об этом она сказала в эфире телеканала «1+1» в воскресенье.
«Никаких досрочных выборов не будет», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она отметила, что в парламенте сегодня «не кризис, а истерика" из-за того, что правительство и она, в частности, начинают выполнять свои, в том числе и предвыборные, обещания.
Премьер пояснила, что имеет в виду проверки контрольно-ревизионным управлением действий власти в прошлом году, а также ликвидацию лицензии компании Vanсo на разработку шельфа Черного моря.
Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в парламенте очень хотят отставки ее правительства.
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