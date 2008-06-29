Погода на 30 июня - 4 июля

Завтра в Украине будет облачно, преимущественно без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 30 июня в Украине переменная облачность. Без существенных осадков, лишь днем в западной и восточной части, на севере Левобережья, в Крыму и Приазовье небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, в Крыму и западной части местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, в южной части 17-23°; днем 23-28°, в южной части и на Закарпатье 29-33°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 14-19°.

1-2 июля в стране будет преобладать переменная облачность. 1 июля в западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской областях, 2 июля в Украине, кроме большинства южных областей, кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 22-27°, в южной части и на Закарпатье 28-31°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 14-19°.

3- 4 июля синоптики прогнозируют грозовые дожди. 3 июля ночью в западных областях, а 4 июля днем в западной половине небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 11-16°, на побережье морей 15-20°, днем 3 июля 19-24°; в южной части, на Закарпатье, а днем 4 июля в Украине 22-28°.

В Киеве завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°; в Киеве ночью будет 12-14°, днем 23-25°.

1-2 июля в столице также будет преобладать переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы, лишь ночью 1 июля без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.

3-4 июля в столице пройдут грозовые дожди (днем 4 июля небольшие кратковременные). Температура ночью 11-16°, днем 3 июля 19-24°, 4 июля дневная температура будет составлять 22-27°.