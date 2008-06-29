Загорелись два гектара степи в Николаевской области

В 15.00 28 июня в степи возле села Краснополье Березанского района Николаевской области возник пожар.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, на кручах вдоль Тилигульского лимана загорелась сухая трава и кустарники на площади 2 га, кроме того, горел сухой настил лиственного леса на площади 0,5 га. Около 19.10 тремя отделениями Государственной пожарной охраны, сотрудниками частного сельскохозяйственного предприятия и местными жителями пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара и размер материальных убытков от него устанавливаются.

Березанский район расположен на побережье Черного моря. К Южной зоне степи относится северная часть района, к Сухойстепи – южная. Естественной древесной растительности на Березанщине почти нет.