На базе музея ОУН-УПА открыли молодежный лагерь

В Тернопольской области на базе музея ОУН-УПА в городе Словятин Бережанского района открыт трехдневный лагерь для молодежи со всей Украины. (Фото)

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из организаторов мероприятия, председатель общественной организации «Молодежный союз «Наша Украина» Степан БАРНА, около 80 молодых людей из разных общественных организаций Украины три дня будут жить на месте бывшей Старшинской школы УПА, на территории которой сейчас реконструированы три укрытия. “Молодые люди будут носить повстанческую форму, жить по расписанию уповцев, изучать основы рукопашного боя, ориентирования на местности, военной тактики, идеологической, религиозной и медицинской подготовки воинов УПА. Во время акции предусматривается общение молодежи с ветеранами УПА и советской армии”, – рассказал С.БАРНА.

Еще в рамках мероприятия состоится презентация сборника комиксов об УПА “Украина в борьбе”. Сборник представляет собой переиздание 129 рисунков львовского художника Льва Перфецкого, участника Гражданской войны 1917-1921 гг. и солдата дивизии "Галичина". “Таким образом мы хотим ознакомить молодежь из разных уголков Украины с жизнью и бытом воинов УПА, приобщить их к объективному изучению и популяризации деятельности ОУН-УПА”, – заметил С.БАРНА.

Организаторами лагеря “Повстанческая ватра” выступили молодежные организации Украины, Клуб военной и исторической реконструкции, музей ОУН-УПА города Словятин.