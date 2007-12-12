На русском языке переиздана книга комиксов об УПА

Вчера в Ивано-Франковске презентовали книгу комиксов об Украинской повстанческой армии под названием "Украина в борьбе".

Как передает корреспондент УНИАН, это переизданная книга комиксов львовского художника Леонида Перфецкого. Жизненный путь Л.Перфецкого был связан с армией, поскольку в 1917-1921 годах он был участником освободительного движения в составе украинских воинских подразделений, а во время Второй мировой войны находился в рядах дивизии „Галичина”.

Автор на 129-ти рисунках с непритязательным текстом отразил историю освободительной борьбы украинцев в 1939-40-х годах. Впервые комиксы Л.Перфецкого были опубликованы в американской газете еще в 1953 году.

В мае этого года свой вариант переиздания презентовала Тернопольская облгосадминистрация.

Презентовали книгу комиксов об УПА активисты Ивано-Франковской организации «Союза украинской молодежи». По словам председателя этой организации Юрия ИЛЬЯША, они будут понятны и для современных школьников.

Рассчитана книжка комиксов на детей в возрасте от 6 до 12 лет.

Организаторы презентации убеждены, что, прочитав ее, малыши захотят глубже изучать историю Украины уже по учебникам.

Книжка издана тиражом 10 тысяч экземпляров. Она двуязычная: на украинском и русском, 50 на 50. Это сделано с целью привлечь к чтению наибольший круг детей Украины, в частности и тех, кто проживает в русскоязычной среде.

Комиксы об УПА будут распространять по школам и юношеским библиотекам Украины бесплатно.