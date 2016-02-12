С начала АТО более 9,2 тысячи военных получили ордена и медали, 1,7 тысячи из них - посмертно

С начала проведения АТО на востоке Украины более 9,2 тыс. военных получили ордена и медали, из них более 1,7 тыс. - посмертно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир.

«Министерство обороны Украины продолжает работу по чествования участников антитеррористической операции, которые самоотверженно выполняли воинский долг в ходе боевых действий», - сказала она.

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По словам Кушнир, с начала проведения антитеррористической операции за мужество, героизм и высокий профессионализм в ходе выполнения боевых задач государственные награды получили 9 тыс. 232 военнослужащих и работника Вооруженных сил Украины, из которых 1 тыс. 769 - посмертно. Среди них 22 военнослужащих получили Золотую звезду Героя Украины (10 - посмертно), 1 тыс. 116 - орден Богдана Хмельницкого, 3 тыс. 439 - орден «За мужество», 95 - орден Даниила Галицкого, 443 - медаль «За военную службу Украине», 29 – медаль «За безупречную службу», 4 тыс. 49 – медаль «Защитнику Отечества».

9 тыс. 817 военнослужащих и работников Вооруженных сил награждены знаками отличиями и ценными подарками Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.

В частности, за значительный вклад в защиту Родины государственными наградами отмечены 639 военнослужащих 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

51 военнослужащий награжден орденом Богдана Хмельницкого, 237 - орденом «За мужество», 350 - медалями «Защитнику Украины». 130 офицеров и бойцов награждены ведомственными наградами, 55 - досрочно присвоены очередные воинские звания, из них 13 - посмертно.

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В Администрации президента Украины находятся на рассмотрении документы на награждение государственными наградами еще 25 военнослужащих. Из них один - на присвоение звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда», два - на награждение орденом «За мужество» и 22 - медалями «Защитнику Украины».

Государственными наградами награждены 13 снайперов 93-й отдельной механизированной бригады (из них 8 - посмертно), четырем досрочно присвоены очередные воинские звания.