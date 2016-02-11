Порошенко пока не принял решения об объявлении очередной волны мобилизации

Об этом он сказал, выступая на первом в этом году заседании Совета регионального развития, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

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«Глава государства сообщил, что пока не принял решения о направлении в Верховную Раду законопроекта об объявлении очередной волны мобилизации», - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Петр Порошенко отметил, что в дальнейшем формирование украинского войска должно проходить, прежде всего, по контрактному принципу.

«Мы должны использовать все ресурсы и резервы для обеспечения комплектации контрактной армии», – цитирует слова президента его пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в январе в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявляли, что вследствие демобилизации военнослужащих четвертой волны возникнет потребность доукомплектовать ВСУ. Демобилизация военных, которые завершили выполнение своих обязанностей, планируется в конце марта - в апреле текущего года.

По словам министра обороны Степана Полторака, Генштаб делает расчеты и изучает необходимость объявления очередной волны мобилизации.

8 февраля начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что необходимость в очередной волне мобилизации будет зависеть от количества военных, которые будут приняты на военную службу по контракту.