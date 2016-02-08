Муженко: Необходимость в новой волне мобилизации будет зависеть от количества контрактников
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Виктор Муженко заявил, что необходимость в очередной волне мобилизации будет зависеть от количества военных, принятых на военную службу по контракту.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил после встречи с военными атташе аккредитованных в Украине дипломатических представительств сегодня в Киеве.
Муженко отметил, что в Вооруженных силах Украины постоянно увеличивается количество военнослужащих, выразивших желание служить по контракту.
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«В ближайшее время мы проанализируем ситуацию по комплектованию ВСУ контрактниками, и чем больше военнослужащих по контракту будет принято на военную службу, тем будет меньше необходимости в количестве личного состава по мобилизации», - отметил начальник Генштаба.
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