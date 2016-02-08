В Генштабе очертили сроки проведения демобилизации военных
Демобилизация военных, завершивших выполнение своих обязанностей, планируется в конце марта - в апреле текущего года
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко после встречи с военными атташе аккредитованных в Украине дипломатических представительств сегодня в Киеве.
«Когда будет увольнение мобилизованных военнослужащих, завершивших выполнение своих обязанностей, - увольнение военнослужащих планируется в апреле, возможно, в конце марта текущего года», - заявил он.
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Как сообщал УНИАН, в январе в Генштабе заявляли, что в результате демобилизации военнослужащих четвертой волны возникнет необходимость доукомплектовать ВСУ.
По словам министра обороны Степана Полторака, Генштаб делает расчеты и изучает необходимость объявления очередной волны мобилизации.