В Генштабе очертили сроки проведения демобилизации военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко после встречи с военными атташе аккредитованных в Украине дипломатических представительств сегодня в Киеве.

«Когда будет увольнение мобилизованных военнослужащих, завершивших выполнение своих обязанностей, - увольнение военнослужащих планируется в апреле, возможно, в конце марта текущего года», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, в январе в Генштабе заявляли, что в результате демобилизации военнослужащих четвертой волны возникнет необходимость доукомплектовать ВСУ.

По словам министра обороны Степана Полторака, Генштаб делает расчеты и изучает необходимость объявления очередной волны мобилизации.