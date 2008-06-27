Пираты увезли украинских заложников в неизвестном направлении

Сомалийские пираты в четверг утром увезли на берег 9 из 11 заложников с немецкого сухогруза «Lehmann Timber». Что с людьми произошло дальше – неизвестно. На судне осталось двое из четверых украинцев – старший механик Виталий Рудниченко и электромеханик Сергей Алимов. За ними на судне остались «присматривать» двое сомалийских солдат-пиратов. За месяц, который экипаж провел в плену, у них закончились все припасы еды, заканчивается вода и топливо.

Два дня назад стало известно, что сделка по передаче выкупа в сумме $ 750 тысяч сорвалась, пишет "Сегодня". Как рассказал один из пленных моряков, компания-судновладелец не спешит платить за жизни пленных и свой корабль. «Раньше хозяева судна постоянно выходили с нами на связь, но сегодня вечером еще не перезванивали. Они пока не знают, что 9 человек вывезли на берег. Нам хозяева судна рассказывают, что пираты настаивают, чтобы деньги передавало только гражданское судно. А ближайший такой корабль будет в этих краях только через 17 дней. На самом же деле пиратам глубоко все равно, будут им передавать выкуп военные или гражданские, англичане или американцы – лишь бы передали», - рассказал «Сегодня» старший механик Виталий Рудниченко.

По его словам, из-за нехватки топлива они включают электроприборы, в том числе средства связи, только с 8 до 12 утром и с 17 до 21 вечером.

Из 30 пиратов, захвативших судно, только несколько говорят на английском, при том очень плохо. Именно с ними велись переговоры.

Как заявил «Сегодня» глава МИД Украины Василий Кирилич: "МИД обратился с просьбой обеспечить доставку медикаментов, еды и провизии на борт корабля. Утверждать, что они были доставлены, мы, к сожалению, не можем". Пленники подтверждают, что за все время к кораблю никто не подплывал.

Напомним, в четверг появилась информация о том, что освобожден украинец, который 1,5 месяца находился в плену нигерийских пиратов. 25 июня судно Lourdes Tide американской нефтяной компании "Chevron", которое было захвачено в плен нигерийскими пиратами еще 13 мая, было освобождено, все 11 заложников отпущены за $ 250 тысяч выкупа.

В тот же день были освобождены и 11 заложников голландского судна "Амия Скан", из них 4 россиян. Это судно месяц назад захватили сомалийские пираты вблизи Суэцкого канала. Владельцы судна передали пиратам в открытом море $ 1. 250 тысяч выкупа, хотя изначально речь шла о $ 1,1 млн. Пираты забрали деньги и тут же скрылись.