В Луганской области суд приговорил боевика к 4 годам тюрьмы

Как сообщила УНИАН пресс-служба областной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что в середине июня 2014 года житель Северодонецка добровольно вступил в ряды структурного подразделения незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории города.

В течение июня-июля 2014 года он осуществлял строительство блокпостов, занимался их оборудованием, копал окопы и выполнял другие незаконные задания на блокпосту расположенном на въезде в город.

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Кроме того, в январе-июне 2014 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно наносил телесные повреждения своей сожительнице и матери.

Расследование велось по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) и ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).