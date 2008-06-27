Эксперт: в Украине 310 млрд. гривен зарплаты в год выдают в “конвертах”

В Украине ежегодно 310 млрд. гривен заработной платы выдают в “конвертах”, что составляет 40% всего фонда оплаты труда.

Такие экспертные данные привел на пресс-конференции в УНИАН директор Государственного центра занятости – руководитель исполнительной дирекции Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы Владимир ГАЛИЦКИЙ.

По его словам, такая ситуация негативно влияет как на общегосударственные макроэкономические показатели, так и на привлекательность отечественного рынка труда, социальную защиту населения.

“Государство должно снизить налоговое давление на заработный фонд и тем самым способствовать его выходу из “тени”. Тогда, при условии достойной оплаты труда, Украину не будут покидать активные, высококвалифицированные трудовые ресурсы”, - считает В.ГАЛИЦКИЙ.